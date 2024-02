Traspaso histórico en la Fórmula 1: Lewis Hamilton deja Mercedes Benz después de 12 años y correrá para Ferrari.

El piloto inglés dejará la escudería en la que compite desde el 2013 y ganó seis títulos mundiales. Hamilton tenía contrato hasta 2026 pero activó la cláusula de salida.

Ferrari hizo oficial el arribo del piloto de 39 años el próximo año: “La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años”.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024