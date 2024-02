La Roma volvió a encontrar el camino de la victoria tras sumar seis puntos ante el Hellas Verona y el Salernitana, quedando de esta manera en la quinta posición de la Serie A italiana. Si bien esta lejos del Inter, La Loba se acerca a la pelea por los puestos de Champions League.

En este contexto, pese a la buena racha del equipo, Paulo Dybala estaría interesado en salir del club en este mismo mercado. Según informan desde Europa, el jugador argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, buscaría una salida durante esta ventana y se revelaron los motivos de su decisión.

Todo comenzó con al salida de José Mourinho, la cual no gustó para nada en el ex Juventus, debido a que el portugués había sacado campeona a la Roma de la Conference League y luego los llevó a la final de la Europa League 2023, donde cayó ante Sevilla por penales. Por esta misma razón, La Joya no renovó su contrato y se encuentra dispuesto a escuchar ofertas.

Cabe destacar que Dybala cuenta con contrato hasta mediados de 2025, pero que su primera opción era renovar a principios de este año con mejoras contractuales. Otro dato de vital importancia es que Paulo cuenta con una clausula muy baja, la cual es de 13 millones de euros para equipos que no sean italianos.