Un curioso conductor de taxi de la ciudad de Córdoba se hizo viral luego de dar consejos para enfrentar las altas temperaturas en medio de la ola de calor que afecta al país.

“No hay que ser rata, hay que gastar 70 mil mangos, ponerle aire, y listo”, fue su respuesta cuando le preguntaron cómo pasaba los días. Y agregó: “Y parar un rato, porque es un autito viejo. Descansar…”

Respecto del aumento de combustible, sostuvo: “No es tanto el gasto, yo veo muchos choferes que andan en autos nuevos, con los vidrios bajos, transpirando”

“Yo después a la noche me tomo un vinito y es como que regularizo todo. Eso es la vida. Por hoy te vas. ¿Sabes qué dijo Walt Disney antes de morirse? No me caliento más. Y lo mandaron al freezer”, concluyó en el video que fue viralizado en las redes sociales.

Fuente: Nexofin