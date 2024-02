La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna, el promotor del Mundial de MotoGP, confirmaron la cancelación del Gran Premio de Argentina 2024 en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, programado para el 5, 6 y 7 de abril. Un durísimo golpe para los amantes de las motos y del automovilismo en general.

En el comunicado oficial la FIM confirma la cancelación debido a “las circunstancias actuales en Argentina”. El lugar de Argentina en el campeonato no será reemplazado en el calendario de 2024. Sin embargo, MotoGP espera volver a competir en Termas de Río Hondo en 2025. Toca esperar un año más.

BREAKING: the 2024 #ArgentinaGP has been cancelled 🚨➡️ https://t.co/VlDdFujBQ7

The event will not be replaced ❌#MotoGP pic.twitter.com/AFo8tN9lPV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 31, 2024