Edinson Cavani encontró un socio en Kevin Zenón: el nuevo jugador Xeneize asistió en tres oportunidades al uruguayo pero éste no pudo convertir.

Edi anotó en una de las oportunidades, pero su gol fue anulado por offside. Boca no liquidó el partido y Sarmiento terminó empatando el partido 1-1 por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2024.

¿Qué dijo Zenón sobre las chances creadas al uruguayo? El lateral fue la figura del match y habló con la televisión oficial: “Le dije que se quede tranquilo. Todos erramos goles y ya va a entrar. Son momentos que la pelota a veces entra y otros no. Hay que estar tranquilos porque todos sabemos la clase de jugador que es”.

Kevin Zenon bancó a Cavani: «Hay que estar tranquilo, todos erramos goles» 🤝#LPFxTNTSports pic.twitter.com/qGqLSeKB8Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2024

Cavani olvidará rápidamente esta noche porque además de sus chances desperdiciadas salió de la cancha en el complemento con una molestia.

Las palabras de Martínez a Cavani

En conferencia de prensa post partido, el técnico Diego Martínez también se refirió a la sequía del ex PSG y Manchester United: “Cuando los delanteros no pueden convertir, siempre hay que mantener la calma. Peor sería que no tuviera esas situaciones y carreras que él hace. Los desmarques que hizo fueron espectaculares. Será cuestión de tiempo y no dudo que va a volver a convertir.