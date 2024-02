Explotó la bomba en Francia este sábado porque finalmente Kylian Mbappé ha elegido al Real Madrid. La estrella francesa de 25 años se vestirá de blanco el próximo semestre.

La información surgió de Le Parisien, medio líder en la actualidad del París Saint-Germain:“La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus”.

Mbappé tiene contrato hasta mediados del 2024 con la opción de extenderlo por una temporada más; sin embargo, no hay señales del futbolista ni de su madre de querer rubricar el vínculo.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A

— Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024