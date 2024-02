Una dura imagen tuvo como protagonista a un campeón del mundo con la selección argentina. Este domingo, en la victoria del Manchester United por 3 a 0 ante el West Ham en el estadio Old Trafford, Lisandro Martínez tuvo que ser reemplazado durante el complemento con claros signos de molestia en su rodilla derecha.

La jugada se produjo cuando iban 20 minutos del segundo tiempo del partido. Con ventaja en el marcador (2-0), el central de los Diablos Rojos fue a disputar la pelota con el número 5 de la visita, el defensor checo Vladimír Coufal. La acción se produjo cerca de la línea de fondo, al costado del banderín del córner, y fue allí cuando, tras cubrir la pelota, el futbolista del conjunto visitante se cayó encima de la pierna del argentino.

En las imágenes, se alcanza a ver cómo la rodilla del ex jugador de Defensa y Justicia queda trabada al momento que el cuerpo del jugador del equipo de Londres se abalanza sobre Licha. Acto seguido, el defensor que viste la camiseta número 6 del United se tiró al césped y, con claros gestos de dolor, se tomó la zona afectada. Además, rápidamente, pidió el ingreso de personal médico para que lo revisen. Luego de eso, el entrenador del Manchester Erik ten Hag decidió que Martínez saliera del partido y fuera reemplazado por el francés Raphael Varane.

If anyone has the resolve to deal with a potential setback, it’s this man.

We’re with you, @LisandrMartinez ❤️#MUFC || #MUNWHU pic.twitter.com/XIAsHM5eF5

— Manchester United (@ManUtd) February 4, 2024