Anderson Luís de Abreu Oliveira, simplemente como Anderson, irrumpió en la escena del fútbol de Brasil y en el mundo haciendo su debut de la mano de Gremio de Porto Alegre, la rompió, fue vendido al Porto, para luego desembarcar en el Manchester United. Ganador del premio Golden Boy en 2008, nunca explotó su talento y lentamente se fue apagando hasta terminar retirándose del fútbol profesional en el Adana Demirspor de Turquía en 2019.

Hoy nos vamos a centrar en su estadía en Inglaterra. Arribó a los Red Devils en 2007 y fue vendido recién en 2014. Durante sus primeros años formó una amistad muy grande con Nani y con Cristiano Ronaldo, hasta que el Portugues fue vendido al Real Madrid en 2009. El vínculo siguia estando, pero ya no se veían todos los días.

Lo que no todos saben es que Anderson y Nani convivieron junto a Cristiano Ronaldo en su propia casa, en una reciente entrevista con el medio brasileño Globo Esporte, El futbolista carioca reveló el costado más bondadoso del astro portugués durante aquellos días: “En cuanto llegué fui a casa de Cristiano. Le estoy muy agradecido. Me adoptó. Con Nani vivimos en casa de Ronaldo casi un año. Nos fuimos porque quisimos. Nos quedamos allí por él. No gastamos nada. Nani y yo, para no ser tacaños, teníamos que hacer al menos un mercado. El tipo nos llevaba a entrenar, nos daba de comer, cocinaba para nosotros. Había una piscina dentro y fuera de la casa, un jacuzzi y una pista de tenis”. Ronaldo siempre se destacó por lo hecho dentro de la cancha, de hecho es el futbolista con más goles de la historia del deporte. Más allá de su desafiante carácter y estado físico, Cristiano siempre fue elogiado por sus compañeros por actos como estos.

Anderson relató la exigencia de Cristiano a la hora de entrenar: “Las prácticas eran a las 9.30, pero a veces teníamos que ir a las 6.30 porque Ronaldo salía a esa hora hacia el club e íbamos con él. Mientras él entrenaba, Nani y yo dormíamos en las camillas. Si yo tuviera un cinco por ciento de la mentalidad de Cristiano Ronaldo, hubiese estado entre los 20 mejores centrocampistas de la época. Ese lado brasileño mío se interpuso… Pensar que lo has ganado todo y que todo está solucionado. No querer un poco más”. Durante su paso por el Manchester United, Anderson gano 12 títulos: 4 Premier League, 4 Community Shield, 2 Copa de la Liga, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes.

"Se eu tivesse 5% da mentalidade do CR7, estaria entre os 20 melhores meias daquele momento" Em entrevista ao ge, Anderson relembra parceria com Cristiano Ronaldo e resume fase do Manchester United Confira ➡️https://t.co/piKVs2Vumx pic.twitter.com/NoVI5VoxGj — ge (@geglobo) January 31, 2024

Anderson, además, establece una comparación con los jugadores de las generaciones actuales con los del pasado: “En nuestro equipo había jugadores guapos, feos, vagos, perfectos… había una mezcla de equipos ganadores. Por aquel entonces ni siquiera teníamos Instagram. Si hubiéramos tenido Instagram, habríamos estado jodidos. Porque hacíamos muchas tonterías. Pero lo solucionamos por dentro del campo de juego”.

Obviamente el brasileño aprovechó la oportunidad de hablar públicamente para poder criticar la actualidad de los Red Devils: “El United actualmente es un desastre. Hoy en día, los clubes pequeños van a Old Trafford y no tienen miedo. Hoy, el club no sabe qué entrenador va a tener, quién manda, es un lío… Manchester a veces contrata muy mal. Si vas a pagar 100 millones por un jugador, paga por Neymar. Un jugador que va a marcar la diferencia. El Manchester paga 70, 80, 90 millones por jugadores que no tienen sentido. Creo que el club está tan desesperado que cualquiera vale una millonada”.

Ya cerrando la entrevista, Anderson criticó la manera en la que trataron a Ronaldo en su retorno a Inglaterra durante las temporadas 2021 y 2022: “Cuando Cristiano volvió… hombre, es Cristiano Ronaldo. Protégelo. Hoy Cristiano lleva 50 goles. ‘Ah, pero es Arabia Saudita’, pero tiene 50 goles. De tres oportunidades, marcará dos, eso es un hecho. Y cualquiera que juegue contra él tiene miedo. Y hoy nadie tiene miedo de jugar contra el Manchester. Saben que el Manchester recibe paliza tras paliza. Ronaldo llegó en un momento en el que el Manchester estaba construyendo y le dijeron: ‘Ponte a ello’. Y marcó 25 goles. Y luego se fue. Hay algo que no funciona”.

Anderson, tras su paso por Gremio de Porto Alegre, conquistó sus primeros títulos en Porto de Portugal (2 Primera Liga, 1 Copa de Portugal y 1 Supercopa de Portugal), En 2007 fue comprado por el Manchester United por 25 millones de Euros. Durante su estadía en Inglaterra fue dirigido por la leyenda del club, Sir Alex Ferguson, y compartió plantel junto a los ya mencionados Nani y Cristiano Ronaldo, con Wayne Rooney, Carlos Tevez, Ryan Giggs y Paul Scholes.

Tras la marca de Ferguson y la contratación como DT de David Moyes, Anderson comenzó su declive futbolístico. Fue cedido a préstamo hacia Fiorentina de Italia, luego retornó a su país para defender las camisetas del Inter de Porto Alegre (Clásico rival del Gremio, club que lo vio nacer) en el cual saldria campeon nuevamente conquistando 2 Campeonatos Gaúcho, luego pasó por el Coritiba donde levantó 1 Campeonato Paranaense. En 2017 arribó al Adana Demirspor de Turquía, y tras dos temporadas, el mediocampista decidió retirarse. Su último partido oficial fue el 17 de agosto de 2019, cuando su equipo se impuso por 2 a 0 ante el Balikesirspor.