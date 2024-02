“¿Dónde está Messi?” y “reembolso”, fueron los cánticos de las gradas en Hong Kong tras el amistoso del Inter Miami. Lionel Messi no jugó ni un minuto y todo fue una gran decepción.

En las últimas horas, el astro argentino rompió el silencio y explicó su ausencia en el pasado encuentro de la gira internacional: “Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”.

Los aficionados pagaron entre 100 y 600 dólares norteamericanos por un ticket oficial -sin contemplar las sumas de la reventa. La frustración fue tal que las autoridades del territorio emitieron un comunicado: “El Gobierno está muy decepcionado con la disposición de los organizadores, al igual que los aficionados, por el hecho de que Messi no pueda jugar en el partido de exhibición de hoy”.

Publicidad

Messi agregó apenado: “Más cuando se trata de estos tipos de partidos, que viajamos desde tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver nuestros partidos. Ojalá podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente, como lo hago siempre que puedo. La verdad una lástima que no haya podido participar”.

Inter Miami tendrá un último partido amistoso fuera de tierras norteamericanas este miércoles ante el Vissel Kobe, ex equipo japonés de Andrés Iniesta.

La lesión de Messi

“La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había, Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy dificil jugar”.