Franco Armani rompió su mala racha en los penales y lo hizo en el debut de River en la Copa Argentina ante Excursionistas. Con el marcador 1-0 a favor, el rival tuvo la chance de empatarlo desde los doce pasos, pero el campeón del Mundo con Argentina en 2022 se adelantó para contener el remate de Leonel Barrios y mantener el marcador en 0.

Tras la victoria por 3-0, en la entrevista post partido, el arquero confesó que se adelantó adrede y declaró: “Cuando no hay VAR, uno puede robar un poquito… Robar en el buen sentido de la palabra”.

“Tengo que seguir entrenando y mejorando, con la edad que tengo todavía sigo aprendiendo. Me puedo equivocar como me equivoqué hoy, pero lo más importante es reponerse, como lo hice en el penal, hay que seguir de esta manera”, continuó el ex Atlético Nacional.

Luego, habló sobre el desarrollo del partido: “Era una lástima porque ellos prácticamente no habían llegado al arco y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo era muy grande. Gracias a Dios lo pude atajar y le pude dar un respiro al equipo. Después de eso vino el 2-0 y el 3-0. Fue una jugada clave porque si ellos metían el gol se ponían 1 a 1”.

¡ATAJADÓN DE FRANCO ARMANI! El 1 de @RiverPlate evitó que Leonel Barrios convierta desde los 12 pasos, se desahogó y recibió la ovación de los hinchas. Vivilo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá 👉 https://t.co/u5pVqilvVQ📲#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QX8XXEhO1v — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 8, 2024

Por último, habló del rendimiento de los rivales y los felicitó: “Antes de arrancar el partido le dije a los chicos que estos son los partidos más difíciles porque para ellos es un sueño y un anhelo poder ganarle a River. Dejaron todo los chicos. Hay que felicitarlos porque hicieron un grandísimo partido, estuvieron bien parados, cuando recuperaban querían salir de contra”.