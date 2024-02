Instantes después del empate de la Selección Argentina en el Preolímpico de Venezuela, Javier Mascherano alertó que puede renunciar tras el torneo.

Cansado de las críticas que recibe como técnico del Sub-23, el Jefecito dijo ante los periodistas: “Queda un partido y capaz que tienen suerte… No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y acepto las críticas de donde vengan y de quién. Si la gente me critica es su opinión y pueden tener razón. Me enfoco en dar lo mejor de mí”.

Argentina igualó 3-3 de forma agónica ante Paraguay por la segunda fecha del cuadrangular final. El empate lo deja con vida para la última jornada pero estará obligado a ganar.

“Lo que valoro es el corazón de los chicos y que lo pudimos empatar. Es un saldo positivo pensando en el final”, destacó sobre sus dirigidos.

Por último, palpitó el choque bisagra con Brasil: “Es el último, a todo o nada. A pensar en positivo, porque después de ese partido no hay nada más. Intentaremos ir a ganar el partido, tampoco sirve de nada mirar otros resultados”.