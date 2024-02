Una nueva temporada inicia. La categoría de camionetas más importante del país se pone en marcha este fin de semana en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata en lo que será el comienzo de la defensa del título de Mariano Werner en 2023.

En el inicio de la séptima temporada de la especialidad hay 25 pilotos inscriptos para correr durante el fin de semana, de los cuales hay dos pilotos top del país que debutarán como titulares en la especialidad. A su vez, hay tres bajas sensibles con respecto al año pasado.

Facundo Ardusso (Chevrolet S10 del RUS Med Team) y Julián Santero (Toyota Hilux del LCA Racing) harán su estreno en las camionetas y gozarán de una sesión de entrenamientos extraoficial a realizarse hoy viernes 9, con el objetivo de poder probar por primera vez en sus trayectorias una Pick Up, poder adaptarse al funcionamiento, forma de manejo y, porque no, poder recabar información para sus ingenieros con el fin de mejorar la puesta a punto de las camionetas. Otro piloto que debuta en la categoría mayor de las Pick Up es Nicolas Impiombato (Toyota Hilux del Impiombato MotorSport).

Publicidad

TC Pick Up 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Pilotos debutantes 🤩🏁 pic.twitter.com/3X2tIQeU77 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) February 7, 2024

Vamos con las ausencias: Omar “Gurí” Martínez es el más importante. El campeón 2022 de la especialidad decidió dar un paso al costado para priorizar su atención y esfuerzo en el debut de su hijo, Agustín Martínez, en el Turismo Carretera. La Ford Ranger del Martínez Competición que condujo el año pasado quedará en manos de Rodrigo Lugón. El cordobés, regresa al equipo entrerriano para disputar su segundo año completo en la categoría.

Publicidad

Otra baja sensible: Facundo Chapur (Toyota Hilux del LCA Racing) no será parte de la apertura del campeonato debido a la falta de presupuesto y se vio obligado a posponer una fecha su entrada a la categoría. La última baja: Diego Ciantini. Un caso similar al del cordobés Chapur pero con la diferencia de que el Balcarceño decidió concentrar todo su presupuesto en su Chevy del Turismo Carretera con el objetivo claro de alzarse con el título.

El TC Pick Up y TC Pista Pick Up compartirán escenas junto al TC Mouras y TC Pista Mouras, que disputarán su segunda fecha del campeonato y que tiene como líderes a Marco Dianda (Dodge del Galaza Racing) y a Juan Pablo Guiffrey (Torino del RUS MED Team) respectivamente y será televisado por DeporTV, TV Publica y Motor Play (Pay Per View)

CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA: