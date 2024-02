Carlos Palacios, delantero de 23 años apodado la Joya, anunció que continuará su carrera en Colo Colo y que no llegará a Boca, el club que había iniciado negociaciones para contratarlo. Con el panorama despejado, todo indica que el Xeneize se retirará definitivamente de la ventana de transferencias.

Carlos Palacios confirmó que NO VA A JUGAR EN BOCA: «Hubo un interés importante, pero voy a seguir en Colo-Colo. Acá encontré mi lugar en el mundo» 🚨 pic.twitter.com/c4c0rqQsoF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2024

En la conferencia de prensa previa a la final de la Supercopa local ante Huachipato, el futbolista nacido en Renca dejó en claro que quiere vestir la camiseta del Cacique en la temporada 2024: “Me voy a quedar acá. Estoy muy feliz, me siento contento. Siento que encontré mi lugar en el mundo en un club tan grande como Colo Colo”.

Consultado sobre el constante interés del cuadro de la Ribera, el atacante reconoció que no estaba muy metido en los pormenores de la negociación entre los clubes y su entorno. “El tema se lo dejé a mi representante. Cuando me preguntaron, siempre fui honesto. Pero no puedo decir nada más porque no me metí a fondo en el tema”, aclaró.