Las parejas en el mundo del futbol son un asunto mas que delicado, sobre todo al momento de hablar de las infidelidades y segundas vidas de los jugadores. Un caso reciente es el de Kyle Walker, quien mantuvo una triple vida, teniendo hijos con dos mujeres y teniendo a otra como amante. En su momento, una de las protagonistas de estas historias fue la modelo de OnlyFans, Ari Rose, quien reveló estar en fiestas privadas de jugadores del Manchester City. Ahora, la italiana Paula Saulino reconoció estar con múltiples jugadores de la liga inglesa.

“Tuve sexo con tres jugadores de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcionaron”, contó en dialogo con el portal inglés Daily Star. Sumado a esto, dejó en claro su consentimiento y que nada fue forzado: “que quede siempre claro que yo también tuve una relación con ellos, la diferencia está en la madurez”.

Luego, comentó sobre el modus operandi de los jugadores para entablar relación con ella: “Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, a veces es un con un simple ‘hola’ para iniciar la conversación”.

Cabe destacar que en el pasado, Sardino fue relacionada con un jugador del Chelsea, del cual nunca se supo el nombre. Sin embargo, contó que su relación fue publica, monstrandose juntos en eventos internacionales, hasta que se enteró que el tenía pareja: “Lloré toda la noche después de ese abuso, me sentí humillada. Me usó y engañó a su novia”.