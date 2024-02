¡Bingo! Adrian Martinez, o como lo conocen popularmente “Maravilla” con sus 3 tantos ante San Lorenzo completó el cartón de los 5 grandes del fútbol argentino.

Le marcó a Boca, Independiente y Racing en su reciente paso por Instituto de Córdoba, le facturó a River Plate por Copa Argentina en el año 2017 cuando defendía los colores de Atlanta de Villa Crespo y ayer completó el álbum con un hat-trick ante el Ciclón.

Mucho antes de esta noche soñada no sólo por Maravilla Martínez, si no por cualquier jugador profesional, Adrián sufrió golpes duros en su vida personal. Su fútbol se forjó en los baldíos de su barrio, Campana, Buenos Aires. El delantero, a diferencia del resto, no se forjó en las divisiones menores de ningún club, sólo un breve paso por Villa Dálmine a los 17 años, luego jugó para un club local de Campana, Las Acacias, a la par Adrián trabajaba como recolector de basura y albañil pero un accidente en moto hizo que perdiera su trabajo.

El golpe más duro que recibió, en 2014 su hermano fue baleado y asesinado en un hecho de inseguridad en la provincia y en medio del dolor de perder a un ser querido, Maravilla fue arrestado acusado de quemar y robar la casa del presunto asesino de su hermano. Pasó 7 meses en prisión teniendo solamente 23 años. Fue liberado tras la falta de pruebas y que, en conjunto con su abogado, pudieron demostrar a la justicia su inocencia en el caso.

Enfocado nuevamente en el fútbol tuvo su ansiado debut en Defensores Unidos, en 2015, disputando la primera C y sin goce de sueldo. Totalmente Ad Honorem. 36 goles en 84 partidos lo llevaron a fichar por Atlanta de Villa Crespo, en 2017, jugando ya en la Primera B Metropolitana. Con una estadística de 1 gol cada 2 partidos (15 en 34 PJ para ser más exactos) Adrian emigró al fútbol paraguayo: Allí lo recibieron Sol de América, Libertad y Cerro Porteño pero sin poder replicar los éxitos previos y tras un breve paso por Coritiba de Brasil en 2022, a principios del 2023 Instituto fichó al goleador y aca ya la historia es la que todos conocen. Gol, tras gol y gol y gol… 18 gritos sagrados en 41 partidos con el club cordobés hizo que Racing se fije en él y apueste. Debutó en la Academia ante Unión de Santa Fe y finalmente ayer, en la cuarta fecha de la Copa de la Liga, contra San Lorenzo y con un Cilindro repleto, el 9 le mostró a la gente por qué lo apodan Maravilla…

“HABER SALIDO DE LA CÁRCEL A LOS 23 AÑOS Y HOY DISFRUTAR DE ESTO ES UNA MARAVILLA DE DIOS” 😍🫶 👉 MARAVILLA MARTÍNEZ pic.twitter.com/oRP5sbxHim Publicidad — Racingmaníacos (@RacingManiacos) February 10, 2024