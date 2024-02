Bayer Leverkusen golpeó la mesa: goleó por 3-0 al todopoderoso Bayern Múnich y se cortó como líder de la Bundesliga en la fecha 21.

El conjunto de Xabi Alonso es el único invicto en las grandes ligas de Europa. Leverkusen ganó 27 de los 31 partidos de la temporada (entre liga, DFB Pokal y Europa League) promediando tres goles.

Stanisic, Grimaldo y Frimpong fueron los goleadores del sábado. El ecuatoriano Piero Hincapié fue titular en la banda izquierda.

😳🇩🇪 Neuer FUE A CABECEAR perdiendo 2-0 y Frimpong hizo el tercero de contra.pic.twitter.com/nrHAlSnCJ7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 10, 2024

Exequiel Palacios no jugó por una lesión en el muslo pero el equipo no se resintió de su ausencia. “Hoy no tuvimos posesión con tanta frecuencia, pero dominamos contra y sin balón. El nivel del equipo hace que no siempre juguemos de la misma manera”, dijo el español en conferencia de prensa.

🗣️»Cada semana es importante para nosotros. Esta semana tuvimos dos grandes oponentes y lo hicimos muy bien, pero todavía estamos en febrero y tenemos que mantener la calma», @XabiAlonso .#B04FCB | #SomosBayer04 pic.twitter.com/0ATX7IcaJf — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) February 10, 2024