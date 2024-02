Julián Álvarez está teniendo una temporada magnífica en el Manchester City, donde se hizo cargo de la delantera durante la extensa lesión que sufrió Erling Haaland: lleva 15 goles y 10 asistencias en 34 partidos jugados.

Mucho se habló en el último mercado de pases sobre un supuesto interés del Real Madrid en hacerse con los servicios de la Araña, ante la necesidad de encontrar al sucesor ideal de Karim Benzema.

Y en las últimas horas, el periodista Ekrem Konur, reconocido a nivel mundial, no solo confirmó que el Merengue quiere comprar al ex River, sino que también detalló que el París Saint-Germain se suma a la pelea.

“El delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez, sigue siendo una opción para PSG y Real Madrid”, escribió.

💣💥❗🇦🇷 #MCFC 🔵❗

Manchester City’s Argentine striker Julián Álvarez remains an option for PSG and Real Madrid.

🏟️ 34 Matches ⚽ 15 Goals 🎯 10 Assists https://t.co/sodjTMx9Xz pic.twitter.com/wTZ7tzQwxT

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2024