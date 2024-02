Sin Julián Álvarez en el equipo titular, Manchester City venció al Copenhague en Dinamarca y encaminó su clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

El técnico Pep Guardiola prescindió del argentino, su delantero en las últimas semanas con la lesión de Erling Haaland. El ataque en el Parken Stadium fue Foden, De Bruyne, Grealish y el noruego.

A los 21’ minutos de juego, Grealish sufrió una lesión muscular y debió abandonar el campo de juego. El DT se inclinó por Jeremy Doku y no por la Araña, que terminó la ida sin minutos.

Julian Alvarez is averaging a goal or assist every 𝟯𝟭 minutes in the #UCL so far this season ⏱️ pic.twitter.com/iJO7wRKWk5

