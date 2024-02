Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River Plate, analizó el presente del Millonario y sobre todo, el juego que propone Martín Demichelis, al cual le lanzó una critica particular.

“A mí no me gusta la marca zonal de las pelotas paradas. Tuvo muchas dificultades en el comienzo, hoy no las está teniendo. Seamos realistas, porque al comienzo lo hacían goles prácticamente todos los partidos o le cabeceaban todos los partidos. Hoy no”, manifestó el ‘Negro’ para “La Pagina Millonaria”.

Además, sobre el mismo tema, agregó: “Después hay momentos que cuando lo atacan no salen los marcadores rápidos arriba de los que tienen la decisión de tirar un centro o de jugar y eso lo deja pensar un poco al delantero. Hay veces que se replica demasiado y vuelve a achicar hacia adelante, pero bueno, cada uno tiene su forma”.

Aún así, también le dejó unos elogios a Micho: “La convicción que tiene para el armado del equipo, la intención de juego. Te digo, tiene cosas a favor que me gustan y cosas que no me gustan. En lo personal a mí, pero yo no soy quién”.

Por último, cerró: “Yo creo que hay un hincha muy impaciente en el último tiempo. Es como que todo lo que no se criticó antes se empieza a criticar ahora. El hincha es muy exigente. Y lo que pensó la gente en sí es que, después de haber ganado el campeonato local de la forma que lo ganó, pensó que la Copa Libertadores era una facilidad terrible. Y la Copa Libertadores es otro juego”.