Luego de dos temporadas con la camiseta de San Lorenzo, en donde logró asentarse y hasta convertirse en el capitán del equipo, Augusto Batalla debió regresar a River en el último mercado de pases, ya que es el club dueño de su pase, pero finalmente salió cedido al Granada de España por seis meses, con obligación de compra.

Pasados sus primeros partidos en el equipo español, al que llegó con el objetivo de salvarlo del descenso (actualmente está en el puesto 19 con 13 unidades), el arquero argentino de 27 años, rompió el silencio y habló con Radio La Red, en donde explicó el motivo por el que no regresó al Millonario.

“No volví a River porque Franco Armani se ganó un lugar muy merecido. Quizás no era conveniente tenernos a Armani y a mí”, comenzó explicando al respecto. Y luego agregó con respecto a los rumores de su mala relación con Germán Lux, uno de los asistentes de Martín Demichelis: “Es falso que no volví a River por llevarme mal con Lux. Sueño con volver al arco del Millonario”.

Además, se mostró agradecido a la institución de Núñez, en donde debutó en Primera División, así como también con San Lorenzo, equipo en el que se asentó: “River es mi casa, el lugar donde me crié y donde me formaron como persona. Es donde nací. San Lorenzo es mi otra casa. Es un club que tengo mi corazón junto con River. Me dio muchísimo cuando entré”.

