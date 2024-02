Christian Horner es el foco de todas las cámaras y periodistas dentro del ámbito de la Formula 1. El británico, que lleva ejerciendo su cargo de jefe de equipo desde 2005, fue denunciado por una empleada de su propio equipo, Red Bull Racing, que acusó a Horner de haberle enviado fotos íntimas durante el año pasado. La bomba explotó. Hubo rumores de todo tipo y de todos los colores que condujo a la escudería austriaca campeona del mundo a iniciar una investigación interna para esclarecer los asuntos.

Este jueves, en medio de la presentación oficial del RB20, auto que manejaran el tricampeón Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Perez para esta temporada, Horner rompió el silencio por primera vez y se animó a hablar públicamente de las acusaciones.

“Inevitablemente hubo una distracción, pero el equipo está muy unido. Todo el mundo está centrado en la próxima temporada, por lo que todo transcurrió con normalidad y el apoyo fue fantástico”. Luego agregó que “En situaciones como éstas ves dónde están las fortalezas, y el apoyo que tuve dentro del equipo fue abrumador. Los pilotos fueron increíblemente buenos; los socios también. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja acá, no podría imaginarme en otro lado” afirmó el británico en referencia al apoyo de sus compañeros y la escudería.

Horner cuestionó la veracidad de la denuncia presentada contra él, dijo con firmeza: “Se hicieron acusaciones que niego totalmente. Así que la investigación se desarrolla en un segundo plano mientras se prepara la próxima temporada y, con suerte, concluirá en un futuro próximo”.

En el evento de presentación del RB20 realizado en Milton Keynes, Horner apareció en gran parte del video proyectado del equipo e hizo un repaso de la campaña (casi) perfecta del 2023: “Todo arrancó hace 20 años, estábamos tan jóvenes. Es un largo camino con grandes recuerdos y otros no tantos, pero estamos felices de estar en otra presentación. Para mí la Fórmula 1 es el deporte más importante del mundo y es fundamental tener un buen equipo de trabajo”.

Continuando con los aspectos del RB20: “El coche es una evolución agresiva de nuestro B19, el coche más exitoso en la historia del deporte”.

EL APOYO FUNDAMENTAL DE SU FAMILIA

El mandamas de Red Bull reconoció que su familia fue muy importante en lo anímico y lo ayudo a no correr de foco la temporada 2024 que esta cada día mas cerca y con respecto a eso comentó: “Tengo una familia que me apoya mucho, una esposa que me apoya mucho y mi atención se centra en el trabajo y en prepararme para la próxima temporada”.

En búsqueda de que todo el asunto quede en secreto y no se haga público, el diario neerlandés De Telegraaf informó que Horner supuestamente le ofreció 650.000 Libras Esterlinas (aproximadamente unos 760.000 Euros) a la empleada a cambio del silencio y de retirar los cargos. La empleada ya presentó las pruebas a los abogados externos a la escuadra que están llevando a cabo la investigación.

La resolución del caso se espera en el futuro próximo y en caso de que la justicia falle a favor de la empleada, Horner deberá renunciar a su puesto como Jefe de Red Bull e incluso podría ser vetado de por vida del ámbito de la Formula 1.