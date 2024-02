Alivio para San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro: el equipo de Rubén Darío Insúa consiguió su primera victoria en la Copa de la Liga 2024 en la previa al clásico con Huracán.

El Ciclón derrotó 2-0 a Tigre por la sexta fecha de la Zona B. El goleador Adam Bareiro y Diego Fernando Herazo Moreno fueron los que gritaron en el local.

APARECIÓ EL GOLEADOR DE SAN LORENZO 🔵🔴 Gran asistencia del Perrito Barrios y Bareiro no falló de cabeza para el 1-0 ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UPFFJC6yFY Publicidad — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2024

El equipo de Néstor Gorosito se hunde cada vez más: no solo no ganó en el torneo (cinco derrotas de seis encuentros), sino que aún no marcó goles (y ya le embocaron 10).

Publicidad

El duelo eliminatorio de Copa Argentina frente Chacarita y el partido ante Vélez por la fecha de los clásicos puede ser el final de Pipo en el Matador…

El primero de “Lukakau”

El colombiano Diego Herazo, flamante refuerzo de San Lorenzo, habló con la televisión oficial tras anotar su primer gol en el club: “Llegar y marcar ante nuestra gente es algo impresionante”.

Herazo fue ovacionado por los hinchas Cuervos. “Me gusta, es un gran jugador y es un honor llevarlo”, dijo el cafetero sobre su apodo ‘Lukaku’, lógicamente por su parecido al jugador belga de la AS Roma.

Publicidad

GOLAZO DEL LUKAKU COLOMBIANO ⚽🔥 Diego Herazo se elevó y metió un gran cabezazo para el 2-0 de San Lorenzo obre Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Ws8asUxGxK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2024