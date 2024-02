Contra todos los pronósticos, Nicolás Jarry dio el batacazo eliminando a Carlos Alcaraz en semifinales del Argentina Open 2024.

El chileno jugará la final del ATP de Buenos Aires ante el local Facundo Díaz Acosta, que en el turno anterior había superado al compatriota Federico Coria.

Jarry venció al español en dos sets por 7-6 y 6-3 para meterse en la sexta final de su carrera profesional (y buscar su cuarto título con 28 años).

RED HOT CHILE PEPPER 🌶️🇨🇱

Nicolas Jarry knocks out world No.2 Alcaraz 7-6(2) 6-3 at @ArgentinaOpen for the biggest win of his career! pic.twitter.com/9MMg6eaTS0

