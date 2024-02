Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena, campeón de américa con Boca de la mano del virrey Carlos Bianchi en el año 2000 y que posteriormente ocuparía el lugar del Virrey asumiendo como DT el 31 de agosto de 2014. En el banco del xeneize en rol de DT gano 2 títulos, Campeón de la Superliga (Trofeo Julio Grondona) y la Copa Argentina de 2015, aquella recordada más por el polémico arbitraje de Diego Ceballos, aunque su ciclo lo marcó más (negativamente) la eliminación contra River en Semifinales de la Copa Sudamericana 2014, torneo que después el millonario terminaría ganando.

El Vasco reapareció públicamente ante los medios y, como ex futbolista e hincha del xeneize, dio su perspectiva del ámbito boquense al día de hoy, comenzando por la final de la última Copa Libertadores, su relación con Juan Roman Riquelme, etc.

En una entrevista para Radio Mitre Arruabarrena declaró “Cuando vine a los Emiratos Árabes Unidos quería salir del quilombo de Boca” y recalcó: “Me gustaría volver pero hoy lo veo lejano. No me veo volviendo al fútbol argentino ahora”.

Arruabarrena y su opinión sobre Frank Fabra, Edinson Cavani y la final perdida de la Copa Libertadores

Cuando fue consultado por el rendimiento del colombiano Frank Fabra el ex DT reconoció que: “Tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no sé de su profesionalidad pero muchas veces, como en Abu Dhabi en la final contra Racing, lo he visto gordo”.

Después recordó cómo vivió la final ante el Fluminense y la expulsión de Fabra: “Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Me dolió, voy a ser sincero: lo puteé como nunca”.

En contrapartida con el colombiano, Arruabarrena destacó mucho a Edinson Cavani. “Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes”

El Vasco y relación con Juan Román Riquelme y Mauricio Macri.

Rodolfo Arruabarrena también habló sobre Riquelme, donde elogió al 10 por la elección (historia, elegido por el 65% de los socios) y admitió que: “No me lo imaginaba como presidente. Hablé con él cuando era el vice y lo vi muy metido”. Pero el Vasco se encargó de dejar en claro que: “Con Román la relación no es de amistad”.

Siguiendo con la línea del ámbito político, el DT tocó el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas y fue contundente con sus declaraciones: “Hoy en día, ya hay equipos que son manejados por sociedades anónimas en el fútbol argentino. (…) no veo a Boca con dueño”.

Por último, el ex futbolista del Xeneize recordó cómo fue su paso por el club con la gestión de Daniel Angelici al mando, con el apoyo de Mauricio Macri. Al ex presidente de la nación lo rememoro de buena manera: “Siempre se ha preocupado por mi. Cuando era el técnico de Boca me llamaba para saber los cambios, los chicos que subía y bajaba. Siempre ha estado ahí”.