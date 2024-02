El ex futbolista internacional Dani Alves atraviesa momentos complicados en la cárcel tras las revelaciones hechas por un ex compañero de celda, según se ha dado a conocer a través del programa Fiesta, conducido por Emma García en Telecinco, España. De acuerdo con estas declaraciones, Alves habría sido ubicado dentro de un protocolo anti suicidio en la cárcel Brians 2 de Barcelona, luego de su juicio.

“Se han tomado medidas extremas. A raíz del juicio le ha pegado el bajón. Como deprimido, cabizbajo. Los educadores y funcionarios como arropándolo. Por miedo de que se cortará o se intentara hacer alguna locura o historias de esas. Estuvo con ese protocolo al día siguiente del juicio”, comunicó un preso acerca de la situación actual del brasileño.

Former jail inmate calling in to the 'Fiesta' TV show:

«Dani Alves is 𝐃𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐄𝐃, and has been placed in an anti-suicide program. He has also been telling people that as soon as he is provisionally free, he will go on the run to Brazil.» pic.twitter.com/RAchplOf5l

