Morena Beltran dejó de guardar silencio sobre su relación con Lucas Blondel, lateral derecho de Boca Juniors, con quien se fue de vacaciones y se los vio juntos en la playa. Justamente, tras varios programas de ESPN F90, donde los panelistas bromearon sobre la situación sentimental de la periodista con el joven jugador, ahora ella misma fue quien lo nombró mientras hablaban sobre el presente de Diego Martínez en el Xeneize.

“Usted es medio raro, pero me cae bien. Sucede que en Boca no hay tiempo. No hay mucho tiempo que perder, porque la urgencia en el fútbol argentino está a la vista de todos. No hay chamuyo que valga si su equipo no gana. Usted pone a Fabra, saca a Fabra. Pone a Blanco, saca a Blanco. Pone a Campuzano, saca a Campuzano. Pone a Benedetto, saca a Benedetto. ¡Me está volviendo loco!”, declaró Bulos en pleno momento de descontrol.

En ese momento, Beltran aprovechó y sumó a los nombres anteriormente dichos a su pareja. “¡Blondel!”, soltó de manera desaparecibida, aunque se dejaron notar algunas risas que aparecieron por el estudio en ese momento.

La realidad, es que hoy en día el lateral no cuenta con mucho tiempo en el Xeneize, ya que la competencia en el lateral derecho del Xeneize es feroz, donde estan grandes jugadores como Marcelo Weigandt y Luis Advincula, siendo este último un titular inamovible del equipo.