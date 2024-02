A finales de 2021, la carrera de Sergio Agüero dio un vuelco drástico. Debido a un problema cardíaco experimentado durante un partido con el Barcelona en España, se vio obligado a retirarse prematuramente del fútbol profesional. Esta situación, lo privó de la oportunidad de formar parte del equipo que finalmente levantó la copa en el Mundial de Qatar 2022.

Pero durante su último streaming, el Kun dejó entreabierta la puerta a una posible vuelta a las canchas.

“Sí, estoy entrenando. Ojo, se vienen cositas. Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco.“, comenzó diciendo el campeón de América con la Albiceleste.

La pregunta de un espectador sobre qué haría si fuera llamado por Carlos Tevez llevó la conversación a un inesperado giro. “Y si me llama Carlitos, ¿qué querés que haga?… Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”, explicó el Kun, quien de inmediato le envió un audio a su cardiólogo, el doctor Roberto Peidro.

“¿Qué hacés papá? ¿cómo estás, todo bien? Bueno, hoy entrené para el equipo. Estoy acá en el stream y la gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiologo. ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, consultó.

La felicidad del Kun Agüero cuando su cardiólogo le cuenta que es posible que pueda volver a jugar un tiempo al fútbol. Hermoso. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/gtzifTxIHp Publicidad — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 22, 2024

A los pocos minutos, Agüero expuso ante sus seguidores el mensaje que recibió, el cual catalogó como “bastante interesante”. Tras revisarlo, el ex goleador del Atlético de Madrid decidió poner el audio al aire: “¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo”, comenzó el doctor.

“Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”, soltó el especialista.