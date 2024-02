Thierry Henry fue uno de los mejores delanteros que pasó por el Barcelona durante los últimos 20 años. El francés deleitó a los fanáticos culés durante su etapa en el club, donde lo ganó absolutamente todo junto a grandes leyendas como Carles Puyol, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Xavi Hernández. El histórico ariete no olvida su paso por el club y contó una anécdota donde el actual DT del equipo es protagonista.

“Era temprano por la mañana, iba caminando, con un poco de mal genio, veo eso y me pongo a pensar qué sentido tenía esa leyenda, no se lo encontraba”, comentó y luego contextualizó: “Estaba hablando para mí, era un momento duro, al club no le estaba yendo bien, era el fin de una era con Frank Rijkaard.”

Ahí fue donde Xavi entró en acción: “Xavi venía detrás mío y me escuchó. Entonces me da un golpe por la espalda con el hombro. Me volteo de mala gana y le pregunto qué le pasa“. Tras esto, comentó que las palabras del jugador le cambiaron su perspectiva del club: “Xavi me dice: ‘Te escuché. No entiendes lo que significa. Necesitas ganar aquí para entenderlo. No hables así de mi equipo nunca más. ¿Se entendió?’“

Publicidad

“Lo miré, quedé perplejo durante un segundo y luego entendí que tenía razón. Yo no había ganado nada todavía con el Barcelona. Ahí fue cuando me di cuenta por qué ese tipo es diferente. El quiere ganar con el club, y se preocupa por el club”, agregó el histórico delantero francés, que luego levantó su rendimiento y logró pasar a la historia del club. “Cuando llegas a lugares como ese [Barcelona] necesitas tener ese tipo de jugadores, que te miren de frente y te digan ‘¿Quieres pertenecer al legado del club? Tienes que ganar con el club’”, cerró Henr.

“Esa historia es absolutamente fantástica. Eso me hace amar a Xavi aún más”, comentó Jamie Carragher en el cierre de la entrevista y del programa de la CBS Sports, del cual es conductor.