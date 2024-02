La posibilidad de que Sergio Agüero pueda volver a jugar retumbó en todo el Fútbol Argentino, al punto tal que hasta Carlos Tevez se ilusionó.

Ex compañero del Kun en la Selección Argentina y Manchester City, hoy entrenador de Independiente, el Apache le abrió las puertas: “Quién no quiere tener al Kun, no? Es bienvenido. Si puede, aunque sea 10 o 15 minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero sí, obvio que sí. ¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Sería buenísimo”.

Carlitos habló en conferencia de prensa en la previa al Clásico de Avellaneda ante Racing en el Libertadores de América.

Publicidad

“La delantera sería Ávalos – Agüero. La armaríamos así. Cerrando los ojos, no tendré que cambiar tanto”, agregó el técnico.

La bomba de Agüero

Las declaraciones del futbolista surgido en el Rojo: “Y si me llama Carlitos, ¿qué querés que haga?… Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”