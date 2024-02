El Kun Agüero tuvo una dura retirada del futbol, la cual fue completamente inesperada y generada en base a un problema en el corazón. En ese momento, el jugador se encontraba en el Barcelona y era campeón de América con la Selección Argentina. Tras más de dos años, el jugador tuvo una actualización de su salud por parte de su cardiólogo, la cual lo emocionó.

“Como viene la mano hasta ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios y hacerte correr como si fuese un partido…”, le comentó.

Luego, continuó: “Y es cierto que cuando tenés los dos centrales tenés que hacer algún amague, alguna cosa así, tenés que estar bien preparadito. Decile que yo te dije que andabas muy bien…Hay alguna esperanza. Te tenés que poner bien, en un buen estado físico”.

«Kun Agüero»: Por su felicidad luego de que su cardiólogo le confirmara que es posible que pueda volver a jugar un tiempo al fútbol.pic.twitter.com/KTTPk5sxjH — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 22, 2024

“Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tenés nada…Vamos a controlarte un poquito más. En resumen, es posible, si es posible…Andás muy bien”, completó el cardiólogo. En este contexto, el delantero respondió ante la consulta de volver a jugar en Independiente: “Si me llama Carlitos Tevez, ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. No es mala jugar de doble 9 con Ávalos”.