Lionel Messi se sigue reinventando. Esta vez el capitán de la Selección argentina se volvió viral por una insólita jugada en el triunfo 2-0 de Inter Miami ante Real Salt Lake por la fecha 1 de la MLS. En medio de un ataque, el rosarino se cruzó con un rival que estaba en el piso y sin problemas lo gambeteó para esquivarlo. Después de las repercusiones que tuvo la jugada, el defensor que fue protagonista de memes dejó un mensaje en sus redes sociales.

🇦🇷😅 El comentario que colgó Andrew Brody, el futbolista que fue amagado por Lionel en el piso, en su Instagram: “Para los que preguntan, sí, yo era el cono en el suelo allí”. pic.twitter.com/eXfQNqXlyK — JS (@juegosimple__) February 23, 2024

Publicidad

“For those asking, yes i was the cone on the ground here” (”Para los que preguntan, sí yo soy el cono que está en el césped”), escribió en tono de broma Andrew Brody en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes en las que se lo ve caído en el verde césped, muy cerca de La Pulga.

😅 Andrew Brody, el futbolista gambeteado por Messi en el piso: «Para los que preguntan… Sí, yo era el cono que estaba tirado justo ahí».pic.twitter.com/NURcBngs6t — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 23, 2024

Publicidad

Mientras en redes sociales se armó un debate y muchos usuarios opinaron que lo que hizo Messi es una falta de respeto, el principal protagonista del hecho se lo tomó con risa y demostró que está todo bien con el astro argentino.