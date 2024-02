Pep Guardiola se convirtió en sin lugar a dudas en uno de los mejores técnicos de la historia, obteniendo grandes títulos en clubes como el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Pese a esto, nunca dirigió un combinación nacional y reveló que le gustaría vivir una competición internacional como director técnico.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir eso. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, quince años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, afirmó el español.

“No sé qué selección me quiere. Para trabajar en una selección, como en los clubes, es necesario que alguien te quiera”, agregó el DT respecto a su futuro.

Luego, aclaró como es su situación contractual con los citizens: “Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, como siempre, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo en futbol mundial. Tenemos tiempo”.