Gerard Piqué brindó una entrevista en la que repasó el rotundo éxito que está gozando con la creación de la Kings League en conjunto con el streamer español Ibai Llanos, aunque el ex defensor del Barcelona y compañero de Lionel Messi también opinó sobre temas referidos a su carrera en el fútbol y reveló el motivo por el cual elige a River Plate por encima de Boca Juniors.

Al ex futbolista de 37 años le consultaron sobre el Superclásico que jugarán en el Monumental el Millonario y el Xeneize. Piqué confesó su simpatía por el Millonario y no se animó a arriesgar un resultado. “Yo siempre me decanté un poco más por River, por la historia y los colores. También conozco al presidente (Jorge Brito) así que te diría que River”, afirmó sobre su favorito.

“Los clásicos da igual como lleguen uno y otro. Tengo la teoría del que llega peor le va mejor en el clásico, por lo menos en España es así, porque tiene la presión”, expresó.

Por otra parte, acera de la sequía goleadora de Edinson Cavani, a quien enfrentó cuando el Matador estaba en Valencia, Piqué opinó: “Es un jugadorazo, allá ha metido muchos goles. El tema va en la expectativa, cuando llega a cualquier club del mundo esperas un rendimiento acorde a su nivel. No sé cuáles son sus expectativas allá, pero tiene una capacidad sobrada por su experiencia y te puede meter un gol en cualquier momento”.