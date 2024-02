2024 podría ser el último año de la leyenda española Rafael Nadal en el Tenis profesional y que sin dudas marcará un antes y un después en el deporte, pues, el español es el máximo ganador del Roland Garros y fue Nº1 del ranking ATP por mucho tiempo pero que actualmente no se encuentra en actividad con el objetivo de mejorar su juego y puesta punto de cara a la exhibición con su compatriota Carlos Alcaraz en Las Vegas.

A pocos días del duelo amistoso, “Rafa” viajó a los Estados Unidos en el cual su arribo al aeropuerto y desembarco en el país americano no pasó inadvertido para sus fanáticos personales y de los del tenis en general. Sin embargo, dentro de ese avión hubo un tripulante totalmente inesperado y que no dudo, en cuanto tuvo la oportunidad, de inmortalizar el momento de viajar junto a Rafa Nadal en la misma aeronave: “Gran compañía de camino a EEUU.”, fue lo que escribió Novak Djokovic en su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, en el cual etiquetó a Rafa y lo acompañó de una fotografía.

Great company on the way to USA 🇺🇸 😎💪🎾 @RafaelNadal #idemooo #vamos @atptour #TennisParadise pic.twitter.com/UDB13mp4Ux

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 23, 2024