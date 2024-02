Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo forjaron un vínculo profundo, el cual traspasa las líneas de la cancha y del mundo del fútbol. Si bien ambos fueron protagonistas de una gloriosa época dorada en River y cada uno siguió con su carrera, su relación hasta el día de hoy se mantiene intacta y es como si fuesen familia.

Tras el clásico de Avellaneda, donde el actual jugador de Racing fue uno de los jugadores a seguir y fue clave para la victoria ante Independiente, el colombiano habló con ESPN y dejó una confesión sobre su ex DT.

Publicidad

“No tiene comparación, ese tipo no tiene comparación. Para mí es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe duda. Es más, ni es mi amigo: yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo”, soltó el mediocampista cafetero en la entrevista, dejando a ver la gran relación que existe entre ambos.

Luego, explayó un poco más antes de cerrar: “Cuando fue a Colombia se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver a los animales y les daban comida. Entonces mi hija se iba con él y es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo. Y así es. Es familia, realmente. Primero me marcó a mí y después a María José. Es una persona muy especial en mi vida y estoy muy agradecido con él”.