El expresidente Alberto Fernández, habló sobre las denuncias que lo señalan en medio de una investigación en la cual se contrató a seguros para el Estado con brokers que intermediaban y cobraban grandes comisiones.

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, sostuvo el exmandatario.

Entre varios delitos, se lo acusa de abuso de poder a raíz de dar contratos a favor de Héctor Martínez Sosa, amigo suyo y es pareja de su secretaria privada, María Cantero.

Fuente: Nexofin