Sorpresa en Brasil: el jugador paraguayo Matías Rojas se fue libre del Corinthians por falta de pago de sus sueldos.

Rojas, volante creativo de 25 años, rompió unilateralmente su contrato en las últimas horas debido a las deudas de su contrato.

El Guaraní está en el club paulista desde mediados del 2023, cuando llegó con el contrato en su poder desde Racing. En enero de este año ya había intimado al Timão por un retraso de salarios de aproximadamente un millón de dólares.

Corinthians, por su parte, se expidió en un comunicado dando su versión: “La directiva del Sport Club Corinthians Paulista se sorprendió con la noticia de que el deportista Matías Rojas no asistió al entrenamiento de este jueves (29). Representantes del club están en contacto con la plantilla del jugador para conocer los motivos que le llevaron a tomar tal medida y estudiar las medidas”.

Nota Oficial – Caso Matías Rojas

A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira (29).

