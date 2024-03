No hay nuevo ciclo para Frank Fabra. Al menos eso da para creer ya que parece no ser tenido en cuenta por Diego Martinez (al menos no como defensor por la banda izquierda), que en las ocasiones que ha jugado en su puesto natural fue para darle descanso a Marcelo Saracchi y con la reciente incorporación de Lautaro Blanco, de gran performance en el último superclásico, parece no haber lugar para el colombiano.

A Fabra aún le cuesta asimilar todo lo que le pasó internamente luego de su expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, los silbidos, los insultos y la mayoría de los hinchas que piden su salida del club pues, consideran ya un ciclo más que cumplido.

Y aunque el DT de Boca, Diego Martínez, empezaba a considerarlo en estos últimos entrenamientos como rueda de auxilio siendo volante por izquierda en un esquema táctico de 4-4-2 que podría aportar un oxígeno distinto y permitirle al colombiano recuperar su mejor nivel, un fuerte cuadro gripal lo alejó de las prácticas durante casi toda la semana. Y por ende fuera del partido ante Belgrano de Córdoba.

Es claro que el defensor está pasando por un momento de gran bajón anímico, algo que reconoció Riquelme (su mayor defensor ante los medios de comunicación) y que una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha le privó de vestir nuevamente la azul y oro en lo que resto del 2023. Ante el buen nivel del uruguayo Saracchi desde la llegada de Martinez como DT, a Frank le tocó empezar rezagado, aunque para su suerte un desgarro de su compañero le permitió volver a ser titular en el estreno oficial de Martinez ante Platense. En la cuarta fecha ante el Halcón de Varela ingresó en el minuto 89 en lo que marcaba el regreso de Boca a la Bombonera después de la derrota ante el Flu, los insultos y los silbidos no se hicieron esperar.

Sus apenas 2 minutos ante River en el Monumental por la fecha 7 fueron discretos, a pesar de que el DT quiere incorporarlo como “rueda de auxilio” como volante, el buen nivel de Kevin Zenon que rápidamente se ganó la ovación en los hinchas hace parecer que el colombiano casi que no tendrá chances de jugar en este 2024.

Concentrados en Boca para enfrentar a Belgrano. ✅ Vuelve Taborda #Fabra y #Equi salen de la lista con respecto a la anterior. pic.twitter.com/beG1dC4x6U — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) March 1, 2024