River Plate sumó su cuarto empate consecutivo en el 2-2 contra Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los goles de Pablo Solari y Miguel Borja fueron contrarrestados por los festejos de Ramón Sosa y Juan Portilla en un resultado que lo privó de alcanzar la cima de la Zona A en la Copa de la Liga. Finalizado el compromiso, Martín Demichelis analizó lo que dejó el trámite en Córdoba.

El DT fue consultado por su mención en un listado de candidatos para dirigir al Bayern Múnich a mitad de este año: “Para que entiendan un poco por dónde va mi personalidad. Como jugador amateur pasé por todas las categorías e incluso me llegó mi contrato profesional en el límite de edad jugando en cuarta división. Osea que cumplí todas las etapas. Después de haberme retirado, trabajé un año de tercer asistente en el Málaga, después fui un año embajador del Bayern donde viajé para todos lados, después hice cuatro años de entrenador: dos del Sub 19 y dos del Sub 23. Nunca tuve prisa”.

«SOY INMENSAMENTE FELIZ EN RIVER» Martín Demichelis se refirió a su presente en el Millonario y los rumores que lo vinculan con el Bayern Múnich

Y añadió: “Soy inmensamente feliz en River. Intenté prepararme de la mejor manera posible para esta oportunidad que me llegó. Estoy muy enfocado en todo lo que tenemos, es muy ilusionante todo lo que se nos viene. No puedo agregar mucho más. Es un orgullo que me nombren. Todos el mundo sabe de mi sentido de pertenencia con el Bayern Múnich porque jugué ocho años, dirigí cuatro años, más uno que hice de embajador, pero estoy en River. Amo estar en River, soy feliz y tenemos mucho por delante que no tengo ninguna duda que vamos a terminar haciendo un gran año”.