Después de la victoria de Boca Juniors ante Belgrano de Córdoba, el técnico Diego Martínez se sentó en conferencia de prensa y tuvo tiempo para responderle a Martín Demichelis.

“No estuvo bien. No lo compartía, no lo comparto. Me quedo con un mensaje de manera privada de él. Si había sentido un ataque hacia mí, me pedía disculpas”, reveló el Gigolo.

«CREO QUE NO ESTUVO BIEN… PERO DESPUÉS HUBO UN MENSAJE DE EL DE MANERA PRIVADA PIDIENDO DISCULPAS». Diego Martínez opinó sobre las palabras de Demichelis post-Superclásico.

¿Qué pasó con el entrenador de River? Tras la igualdad en el Superclásico, Micho crítico el planteo del rival en los últimos minutos en el Monumental: “Si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, no estaría respetando la historia de River”.

Este domingo el Xeneize sacó adelante un partido bravo ante Belgrano de Córdoba con un triplete de Edinson Cavani. Se le viene Unión en lo inmediato entre semana y luego recibirá a Racing.