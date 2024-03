En el marco de la causa que investiga a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, ya otros ex funcionarios de su gobierno por el pacto con Irán, la Justicia confirmó al frente del proceso a los jueces que la defensa de la ex mandataria había pedido recusar por motivos personales.

Se trata de los magistrados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, que integran el Tribunal Oral Federal Nro. 8 de Comodoro Py, y que habían salido sorteados para llevar adelante el juicio oral contra la ex líder del Senado en la causa conocida como el Memorándum con Irán.

La defensa de Cristina y del ex viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, había pedido el apartamiento de los letrados el año pasado porque ya se habían pronunciado en contra de la acusada respecto a otras causas judiciales. De hecho los jueces habían aceptado el pedido, apartándose del desarrollo del juicio oral.

