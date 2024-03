Mica Viciconte se sinceró en las historias de su cuenta oficial de Instagram tras el susto que pasó con su hijo Luca, quien gracias a Fabián Cubero se salvó de darse un golpe por tirarse de su cuna.

“Quiero aclarar que esta cuna tiene la opción de abrir por el medio y no suceda esto. A mí me paso por no chequear que mi nene estaba grande”, dijo la panelista en sus redes sociales.

Mica Viciconte en sus redes sociales.

Entonces, la modelo reiteró: “Volvería a elegir esta cuna mil veces más porque es súper alta y cómoda. Mi bebé nunca se golpeó, él paso por dos cunas más y no le resultó”.

TODAS LAS DENUNCIAS QUE FABIÁN CUBERO LE HIZO A NICOLE NEUMANN

Fabián Cubero y Nicole Neumann siguen siendo protagonistas de una guerra judicial y en las últimas semanas se reavivó la polémica en los medios de comunicación.

A fines del 2023, Ángel de Brito informó que la pareja de Mica Viciconte denunciaría a la modelo por estafa procesal, reducción de la cuota de alimentos porque Indiana vive con él y reclamo de una deuda existente.

Ángel de Brito habló de Nicole Neumann y Fabián Cubero en sus redes sociales.

En diálogo con Socios del Espectáculo el último viernes, el abogado del exfutbolista, Roberto Castillo, aseguró que la esposa de Manu Urcera tiene una deuda de 50 mil dólares.

“Ella tiene una deuda creo que de 50 mil dólares con él porque cuando se separan, él se hace cargo de todos los gastos y hay un acuerdo que establece que el que se hace cargo después va a ser compensado en moneda dólar”, explicó.