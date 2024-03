Maru Botana le dedicó un desgarrador posteo a su hijo Facundo el día que hubiera cumplido 16 años. La cocinera contó a corazón abierto la inmensa angustia que atravesó tras la muerte súbita del bebé, de seis meses de vida, en septiembre de 2008.

“Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en cómo festejar. Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Cómo me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar las cosas de la vida, hasta la más pequeña, hasta la que quizás me cuesta más”, expresó Maru en Instagram.

“Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación”.

Además, rememoró lo difícil que fue volver a su cotidianeidad tras la muerte del bebé. “Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó, no sé cómo ni de dónde saque las fuerzas para seguir, pero creo que de las fuerzas del cielo y del amor de todos, gente que vivió ese momento conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan”, sumó, agradecida.

Y habló del rol fundamental de las mujeres que la apoyaron en el momento más triste de su vida. “Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir. Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación”, sentenció, reflexiva.

MARU BOTANA ORGANIZÓ UNA MISA EN HONOR A FACUNDO

Maru habló del dolor que aún experimenta por la muerte de Facu.

“Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor y das todo por ellos. No es fácil ser mamá, pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar. Por eso también es difícil entender y quizás en muchas ocasiones nos sentimos responsables de esa perdida”, expresó.

E invitó a sus seguidores a la misa en honor de su hijo. “Después de 16 años y con una familia de la que no puedo estar más feliz y orgullosa, que amo infinito, pensé que la más linda forma de celebrar tu cumple, Facu, es con una misa compartida. Los espero para compartir con paz y mucho amor a nuestros ángeles”, cerró, muy dulce.