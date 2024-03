Luego de una semana especial en la que entraron a la casa de Gran Hermano 2023 nuevos jugadores y exparticipantes, se vivió una nueva prueba de líder y Emmanuel Vich lo ganó por primera vez.

En medio de un juego de velocidad y memoria, Emma y Juliana “Furia” Scaglione quedaron en la final después de haber superado el desafío en varias oportunidades –con el que lograron eliminar a varios de sus compañeros- y dejaron el cuerpo en el juego.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, fue Emma quien se quedó con el liderazgo por primera vez desde que comenzó el reality de Telefe y tendrá la oportunidad de sacar de placa a uno de los chicos y nominar a quien no haya recibido la mayoría de votos.

AGOSTINA SPINELLI REVELÓ CUÁNDO SE QUEBRÓ SU AMISTAD CON FURIA EN GRAN HERMANO 2023

A poco de abandonar la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli habló de cómo fue el quiebre de su relación con Juliana “Furia” Scaglione, con quien había mantenido una gran amistad cuando comenzó el reality de Telefe.

“Juliana es tan buena jugadora que, mentalmente, como que te cansa o te pincha. Tiene esas maneras… y está perfecto, eso es jugar”, comenzó diciendo Agostina, quien se sometió al panel del programa.

Foto: Captura (Telefe)

“La realidad es que yo… En un momento, Gran Hermano comunica algo, yo le hago un chiste, como todas las mañanas, como siempre, y me contesta mal, como diciendo, ‘¿qué me decís?’. Y yo ya venía aguantando muchos malos tratos”, agregó.

Y siguió: “Por ejemplo, yo le preguntaba ‘Juli, ¿por qué te llamó gran hermano?’, y ella me respondía ‘¿qué te importa?’. Yo me callaba, o sea, tenía como un nivel medio bajo y la respetaba y seguía aguantando cosas que no me generaban un bien para mí”.

“Hasta que ese día exploté (con Furia), dije ‘basta’, y le digo, ‘bueno, vos a mí no me hablas más así’. O sea, yo no soy ninguno de éstos (por sus otros compañeros) para que vos me hables así”.

