Darío Martínez Corti ingresó este lunes por la noche a la casa de Gran Hermano 2023 y a menos de 24 horas ya tiene una denuncia circulando en las redes acusándolo de estafar a un cliente de su agencia de autos.

“Mirá donde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, escribió un tal Oscar González sobre un posteo de una página web que anunciaba el ingreso del platense a la casa.

Todo hubiera quedado ahí si no fuera porque la producción de LAM se comunicó con él para recabar más datos sobre esta supuesta estafa. “Lo increíble de este señor es que limpia la casa. Hoy llegó y se puso a limpiar. Yo no sé. Hay que ver si eso es lo que él hace o es una estrategia”, opinó Pepe Ochoa, antes de contar que Darío se dedica “al rubro automotor”.

Darío Martínez Corti (Foto: Prensa Telefe)

ASÍ ES LA DENUNCIA CONTRA DARÍO, EL NUEVO PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2023

“De hecho, le vendió un auto a una de las participantes, que es Virginia”, acotó Federico Bongiorno, un productor de Gran Hermano, que oficia de panelista, y agregó que también actuó en un corto con Mario Guerci. “Tengo malas noticias de Darío, que parece que es bastante garca”, dijo De Brito.

Darío Martínez Corti Virginia y Mariana Demo en Gran Hermano 2023

“Este se te instala en la puerta”, dijo De Brito que, tras leer el posteo de Oscar, leyó los mensajes del denunciante. “Dice ‘Hace un año, le mandé a arreglar un auto, le pagué y me empezó a dar vueltas. Me cobró todo el arreglo, porque arregla, compra y vende. Lo mío era más de la parte mecánica. Le pagué todo. Le dejé el auto y pasaban los días y me lo dejó afuera’”, leyó el conductor.

Darío Martínez Corti (Foto: captura Telefe)

“Dice ‘Se mudó cuando fui. Ese día estaba fuera el auto y la llave la había dejado al del local. Me endeudé y todo por este hijo de p…’”, agregó De Brito. “Y si andás mandándote cagadas, ¿para qué entras a la caa?”, reflexionó el conductor a modo de cierre.

