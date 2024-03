En la madrugada del lunes, Agostina Spinelli abandonó voluntariamente la casa de Gran Hermano 2023, tras sentir que su vida estaba en riesgo por las amenazas que le hizo Juliana “Furia” Scaglione.

Tres días después, la ex policía fue a A la Barbarossa y confirmó que su relación de pareja llegó a su final y reveló, a cuenta gotas, los íntimos motivos.

AGOSTINA SE SEPARÓ DE SU NOVIA, A TRES DÍAS DE SALIR DE GRAN HERMANO

Pía: -Agostina se acaba de separar de la novia…

Agostina: -Sí.

Romina: -Se acaba de separar, déjenla tranquila, por favor.

Pía: -¿Te dejó tu novia?

Agostina: -No, se terminó.

Georgina: -¿Por qué se terminó?

Agostina: -Porque no soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron.

Nancy Pazos: -Estás de duelo.

Agostina: -¡No! ¿Qué duelo?

Georgina: -¿Estás contenta?

Agostina: -Sí.

Romina: -Estamos las dos separadas, así que vamos a salir de joda.

“Ella no soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron”.

ASÍ HABLABA AGOSTINA SPINELLI DE SU PAREJA CUANDO ESTABA EN GRAN HERMANO

Dos meses atrás, Agostina les contaba a Furia y Bautista que estaba de novia, pero que la pareja estaba en crisis.

“Es una relación medio complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas”, dijo la ex policía, hoy separada de su novia.