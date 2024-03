Coki Ramírez, que en el pasado coqueteó con Marcelo Tinelli, opinó filosa del noviazgo del conductor con Milett Figueroa.

El comunicador se enamoró de la artista peruana cuando ella se sumó al Bailando 2023, el programa del que la cantante cordobesa también formó parte.

A diferencia de años anteriores, Coki casi se mantuvo alejada de Marcelo en las previas. ¿El motivo? El romance de Tinelli con Milett con quien, actualmente, disfruta de una sólida relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa este verano en Punta del Este

“No me esperaba ese romance por parte de Marcelo. Creo que nadie se lo esperaba. Que el tipo se enganche así fue raro”.

QUÉ DIJO COKI RAMÍREZ DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez en los primeros días del Bailando 2023, cuando el conductor todavía no había blanqueado su romance con Milett.

“Me sorprendió. Creo que fue raro para muchos. Al comienzo, Milett parecía un fantasma: se escabullía, nadie sabía mucho de su vida, no saludaba y hacía la suya. Después, la frené un par de veces para charlar con ella y todo bien”, arrancó Coki en diálogo con Pronto.

“No sé por qué se generó esa discordia porque entre nosotras estaba todo bien. Capaz era parte del juego televisivo; necesitaban una pelea o algo. Pero ella, y tengo a mi bailarín de testigo, hasta me pidió consejos en un pasillo. ‘¿Qué onda? Tengo miedo de enamorarme’, me comentó”, detalló la cantante.

Milett Figueroa y Coki Ramírez en un móvil.

“‘Vivilo como te salga’, le respondí, aunque no sé si yo era la indicada para darle consejos. Por eso, siempre estuvo todo bien”, reveló Coki.

Y admitió que el noviazgo la sorprendió. “No me esperaba ese romance por parte de Marcelo. Creo que nadie se lo esperaba. Que el tipo se enganche así fue raro. Pero bueno, a lo mejor están en la misma sintonía y uno no lo entiende de afuera”, sentenció, sin filtro.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

COKI RAMÍREZ AFIRMÓ QUE TUVO UN ROMANCE CON MARCELO TINELLI

Antes de cerrar, Coki se refirió a la vez que Marcelo habría admitido que vivieron una historia de amor.

“Lo nuestro fue más desde un lugar… ¿Cómo te lo explico? Hubo una conexión de buena vibra, pero nada más que eso”.

“Él lo dijo, ¡yo no me hice cargo de nada! Después vi la repetición del programa y me sorprendió. En ese moment,o no me percaté de la frase que dijo. No entendí muy bien, pero todos me recalcaron eso, que Marcelo había admitido una historia entre nosotros”.

En 2023, Marcelo Tinelli y Coki Ramírez se reencontraron tras 12 años (Foto: Movilpress)

“Bueno, está bien, ¡al fin! Lo nuestro fue más desde un lugar… ¿Cómo te lo explico? Hubo una conexión de buena vibra, pero nada más que eso. Es un tipo al que le puedo contar cosas porque me inspira confianza y él conmigo también”, finalizó.