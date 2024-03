Daniela Celis y Thiago Medina están muy contentos por el nacimiento de sus gemelas, Aimé y Laia. A poco más de un mes de la llegada de las pequeñas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 contó sin filtro si ya tuvo intimidad con el padre de sus hijas.

A corazón abierto, Daniela reveló cómo cambió la dinámica de pareja con Thiago. “Tanto amor no te creas. Todavía no se puede igual, eh. Son cosas que pasan”, les dijo a Mica Viciconte y Nico Peralta en Ariel en su salsa, deslizando que no volvió a tener sexo con Medina desde que dio a luz a las nenas.

“Tanto amor no te creas. Todavía no se puede igual, eh. Son cosas que pasan”.

Entonces, Nico interpretó a la invitada y lo dijo con claridad. “Uy, nos estamos enterando las intimidades de Daniela. Parece que todavía no intimó con Thiago”, acotó. Mientras tanto, la flamante mamá asentía haciendo un gesto con su cabeza y dejando en claro que aún no tuvo intimidad con Thiago. ¡Todo cambia!

CON QUIÉN SE QUEDARON LAS HIJAS DE DANIELA CELIS EN SU PRIMERA SALIDA

Daniela Celis salió por primera vez sin sus hijas después del parto con Romina Uhrig y reveló en sus historias que se quedaron al cuidado de su padre, Thiago Medina.

“Primera salida sin mis hijas, se quedaron con el padre mientras me vine a sacar los puntos”.

“Primera salida sin mis hijas, se quedaron con el padre mientras me vine a sacar los puntos”, aclaró la ex Gran Hermano sobre las nenas, Aimé y Laia.