Así como Juliana Furia Scaglione es la participante más polémica de Gran Hermano 2023, en la edición de 2015 de Big Brother fue Marian Farjat la mujer que revolucionó el reality, y lo recordó en su paso por Intrusos.

“Tuve sexo la segunda noche. Yo era brava, chicos. Primero tuve medio un amorío con Nicolás Conte, que era boxeador y ahora desapareció”, explicó entre risas sobre el fogoso encuentro íntimo a tan solo 28 horas de haber ingresado a la casa.

“Después, con Brian Lanzelotta, pero con nadie más. Tuvimos sexo varias veces porque éramos pareja. Nos pusimos de novios. Y luego convivimos dos años”.

Al final, Marian Farjat descartó haber sentido pudor por la alta frecuencia que tenía relaciones con Brian Lanzelotta en Gran Hermano 2015: “Llega un punto en el que te olvidás de las cámaras”.

MARIAN FARJAT CONTÓ QUE LA EXORCIZARON

Por otra, Marian Farjat reveló que se sometió a una suerte de exorcismo: “Me pasaron cosas energéticas raras, fui a ver al Padre Ignacio a Rosario y cuando me agarró casi me caigo”.

“Se me dobló una pierna, me agarró y me dijo que estaba cuasi poseída. Como que tenía algo dentro mío. Una locura”, precisó.

Y se explayó: “Cuando entré no podía parar de llorar, se me doblaban las rodillas. No me caí al piso entera, porque ahí sí habría estado poseída. Pero el Padre Ignacio me dijo que tenía un ser adentro mío que me hacía hacer cosas que mi cabeza decía que no debía hacer”.

“Me dijo que rece todos los días durante tres meses el Padre Nuestro, el Ave María, la Natividad del Señor, cosas con laurel… Después de que fui a ver al Padre Ignacio, hace dos años, dejé todo”, cerró en referencia a su problema de adicciones.