El regreso de Martín Baclini a los medios dejó con la boca abierta a todos en Socios del Espectáculos, pero no por sus declaraciones sobre Cinthia Fernández, sino por el abrupto cambio estético que sufrió su rostro en el tiempo en que estuvo lejos de las cámaras.

“¡Está embalsamado el pibe!”, ironizó Matías Vázquez sin filtro.

Aunque fue Adrián Pallares quien comenzó con los simpáticos chistes: “No pudo parpadear en toda la nota. ¡Te queremos, Baclini!”. E insistió: “No puede parpadear”.

Entonces, Paula Varela imitó las caras de asombro de Martín Baclini producto de los retoques estéticos que se habría hecho alrededor de los ojos: “¡Para qué parpadear!”.

MARTÍN BACLINI FUE CATEGÓRICO SOBRE SI VOLVERÍA CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Por otra parte, el empresario descartó regresar con Cinthia Fernández: “Ya pasamos la etapa de pareja hace un montón. Y el amor es enorme. Cinthia es mi familia”.

“Hoy estoy muy bien como estoy. Estoy solo y nunca dejo la puerta abierta porque sería injusto para mí no darle la libertad a esa mujer para que pueda rehacer su vida”, justificó.

“Lo mejor que uno puede hacer como caballero es decir que no, porque ya lo hablamos en su momento. Es lo que corresponde, porque si no soy un egoísta”, cerró Martín Baclini tras enfatizar que tampoco volvió a ver a las hijas de Cinthia Fernández para no confundirlas.